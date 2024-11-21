Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yatay seyrini sürdürdü.



Dolar/TL, bugün 34,51 civarında işlem gördü. Euro/TL de 36,46'dan el değiştirdi.



Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizİ üst üste sekizinci ayda da değişmedi.



Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.

TCMB, yılın son enflasyon raporunda enflasyonun orta noktası tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti.



Tüketici güveni, kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8'e geriledi. Böylece endeks, 16 ayın zirvesinden gerilemiş oldu.



Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla artan jeopolitik endişeler, altın ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen varlıkların değer kazanmasını sağladı.



Küresel piyasalarda çip devi Nvidia'nın bilançosu takip edildi. Şirketin geliri, 3 aylık dönemde neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı.

Şirketin performansı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın net kârı da söz yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı.