Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında hafif yükseliş sürüyor.



Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 36,3010'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 36,4090 seviyesinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 38,2040'tan ve sterlin/TL yatay seyirle 46,1060'tan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 106,5 seviyesinde bulunuyor.



BESSENT: HER ŞEY DEZENFLASONİST OLACAK



Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler ana gündem maddelerinden olmayı sürdürdü.



Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürdü.



Bessent, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı.



Tarifeler nedeniyle bir fiyat ayarlaması yapılırsa bu durumun geçici olacağını savunan Bessent, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşürmesini uzun süre engellemeyeceğini ifade etti.



FED ÜYELERİNDEN TEMKİNLİ MESAJLAR



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde büyük ilerleme kaydedildiğinin unutulmamasının önemli olduğunu vurguladı.



Goolsbee, ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının etkisinin olabileceğini belirtti.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de temel beklentisinin bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi olduğunu ancak buna yönelik belirsizliğin oldukça önemli görüldüğünü ifade etti.



St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise piyasa ve bazı anketlerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin son 3 ayda belirgin şekilde artış gösterdiğini, enflasyonun mevcut hedefin üzerinde kalması veya beklentilerin artması halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası seyrinin uygun olabileceğini belirtti.



Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.