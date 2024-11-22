Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hafif yükseliş kaydetti.



Dolar/TL, güne yüzde 0,21 yükselişle 34,57 civarında işlem gördü. Euro/TL ise üyzde 0,05 düşüşle 36,23 seviyesinde işlem gördü.



Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmedi.



Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti.



Merkez Bankası'nın karar metni faiz indirimleri başlayabileceğine yönelik beklentileri artırdı.



Ayrıca TCMB, faiz kararı ardından TL mevduat payında ulaşılan artış sonrası sadeleşme çerçevesinde adımlar açıkladı.



TCMB, üç aya kadar vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranını iki puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti. Yabancı para mevduat için TL cinsi zorunlu karşılık oranı da 1 puan düşürülerek yüzde 4'e çekildi.



Faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesiyle birlikte dün bankacılık endeksi yüzde 7'ye yakın yükseldi. BIST 100 endeksi ise günü yüzde 3,5 üzeri artışla tamamladı.



Bugün ekim ayı yabancı ziyaretçi verisi takip edilecek. Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi de görüşülecek.



Ekonomistler, olası faiz indirimi adımının temkinli bir yaklaşımla atılacağını belirtti.



Gecelik faiz, bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,32 seviyesinde tamamladı. Fazla likidite yaklaşık 640 milyar TL ile rekor seviyelere yakın seyretti.