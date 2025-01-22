Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yukar yönlü seyir sürüyor.



Dolar/TL, güne 35,65 ile zirve seviyesine yakın başladı. Euro/TL ise 37,15'ten işlem gördü.



Piyasalar yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faiz indirim döngüsüne 250 baz puan ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistler yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerilemesini bekliyor.



Ayrıca cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından açıklanması beklenen not gözden geçirmesi izlenecek. Pozitif görünüm ile B1 olan Türkiye'nin kredi notunda piyasa bir kademe artış bekliyor.



Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni politikalarının etkileri takip ediliyor. ABD'de gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar iki haftanın dip seviyesine yakın kaldı.



Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Stargate isimli bir ortak girişim başlatacağını ve yapay zeka altyapısına 500 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.