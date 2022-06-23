Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Küresel resesyon endişeleriyle dolarda kayıp sürüyor.

Dolar endeksi yüzde 0.1 düşerek 105.79'a indi. Böylece dolar endeksi, 15 Haziran'da Fed'in 75 baz puan faiz artırmasının ardından gördüğü 20 yılın zirvesi olan 105.79 seviyesinden yüzde 1.56 gerilemiş oldu.

Dolar/TL güne 17,34 seviyesinden başladı. Euro ise 18,35 TL'de yer alıyor.

Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit

bırakması bekleniyor.