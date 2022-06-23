ntv.com.tr

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 23.06.2022 - 08:19

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Benzin ve motorin ne kadar oldu? (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorin ne kadar oldu? (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Küresel resesyon endişeleriyle dolarda kayıp sürüyor. 

endeksi yüzde 0.1 düşerek 105.79'a indi. Böylece dolar endeksi, 15 Haziran'da Fed'in 75 baz puan faiz artırmasının ardından gördüğü 20 yılın zirvesi olan 105.79 seviyesinden yüzde 1.56 gerilemiş oldu. 

Dolar/TL güne 17,34 seviyesinden başladı. ise 18,35 TL'de yer alıyor. 

Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit
bırakması bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...