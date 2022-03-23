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Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 23.03.2022 - 07:57

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

fiyatlarında yatay seyir sürüyor. 

/TL 14,82'nin euro/TL ise 16,35'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 98,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1,1027'den alıcı buluyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışına işaret ettiği konuşmasının ardından Fed yetkilileri de faiz artışını destekleyici açıklamalarda bulundu. 

Fed mart toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, daha fazla artış sinyali vermişti. Fed en son 2000 yılında 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz artışına gitmişti.

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