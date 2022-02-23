Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerin tanımasıyla başlayan gerginliğin savaşa dönüşme ihtimali küresel piyasaları derinden etkiliyor.

Hisse senetlerinde yaşanan satış baskısı döviz piyasalarında da panik yaratıyor. Bu baskıdan etkilenen dolar/TL, dün 13,90'ın üzerine kadar çıkmıştı. Kur bugün 13,80'in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,67'den değerleniyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İZLENİYOR

Yurt içinde öne çıkan bir verinin bulunmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya GfK tüketici güveni, Euro Bölgesi final enflasyon rakamları ile Almanya ve ABD tahvil ihaleleri izlenecek.



Rusya ile Ukrayna arasındaki krize yönelik gelişmeler ve yansımaları da piyasaların radarında yer alacak.

VİDEO: İŞTE RUSYA VE UKRAYNA'NIN ASKERİ GÜÇ DENGESİ

