Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL güne 34,15 civarında başladı. Euro/TL ise 37,75 seviyesinde el değiştirdi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarının ardından gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerine çıktı.



Geçen hafta fazla likidite 400 milyar TL'ye yaklaşırken gecelik faiz en düşük yüzde 47,05'e kadar gerilemişti. Likidite fazlası dün itibarıyla 320 milyar TL civarında devam ederken gecelik faiz yüzde 50,2 ile politika faizinin üzerine çıktı.



Bugün iç gündemde eylül ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı takip edilecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR SAYFA AÇTIK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Erdoğan, ABD seçimlerinde sonuç ne olursa olsun üst düzey diyaloğun devam edeceğini belirterek, ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, ABD'de büyük şirketlerin yöneticileriyle de görüşecek.



Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, "Ekonomik ve ticari konular Amerika'yla münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu." dedi.



Erdoğan, "F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı. Şimşek, toplantılarda ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.



KÜRESEL PİYASALAR



Asya borsaları, Çin'de açıklanan ekonomiye destek adımlarının etkisiyle iki buçuk yılı aşkın sürenin zirvesine yükseldi.



Çin Merkez Bankası, ülkenin büyüme hedefini tutturması için bu yılın en kapsamlı teşvik paketini açıkladı.



ABD'de faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileriyle küresel risk iştahı yüksek kaldı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüş alışverişinde bulunduklarını, ancak eş güdümlü çalışmadıklarını söyledi.