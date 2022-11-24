 Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları) - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları)

/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar bankalararası piyasada 18,62, euro/TL 19,43 seviyesinde hareket ediyor.

/dolar paritesi 1,04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.

GÖZLER MERKEZ'İN KARARINDA

Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında faizde indirime gtimişti.

FED'DEN ARTIRIM HIZINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Öte yandan makroekonomik veriler ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarında ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamalar piyasalarda risk iştahını artırdı.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.

Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

GÜNCEL FİYATLARI

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