Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7020 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,6340'tan tamamladı.



Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,7020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 37,3510'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 44,2300'dan satılıyor.



Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 107,8 seviyesinde bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.



Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.



Öte yandan, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.