Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları haftaya zirveye yakın başladı.



Dolar/TL güne 36,43 civarında başladı. Euro/TL ise yüzde 0,49 artışla 38,34'ten el değiştirdi.



İç gündemde ise bugün Şubat ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verisi yer alıyor. Ayrıca Kabine Toplantısı da dikkatle izlenecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin sekizinci kongesinde, "Ekonomik atılım eşiğindeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca enflasyonun düşeceğini vurguladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Memmet Şimşek ise kongre sonrası sosyal medya paylaşımında, fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.



Türk Lirası, dolar karşısındaki değer kaybı yıl başından bu yana yüzde 3'ü aştı.



EURO ZİRVEYİ GÖRDÜ



Küresel piyasalarda Almanya seçimleri, yapay zeka devi Nvidia başta olmak üzere bilançolar ve ticaret savaşları takip ediliyor.



Avrupa borsaları ve euro, Almanya'daki seçimlerin sonucunda bir sürpriz yaşanmamasının ardından yükseldi.



Euro, Asya seansında doların da zayıflamasıyla 1,05245 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Wall Street vadeli işlemleri de yapay zeka devi Nvidia'nın bu hafta açıklayacağı bilançosunun, teknoloji sektöründe zirve seviyeleri gören değerlemeleri destekleyeceği beklentileriyle arttı.