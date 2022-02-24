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Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 24 Şubat Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 10:55

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

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, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekata odaklanırken, dolar yükselişe gçeti. 

Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, bugün küresel gelişmelere paralel olarak, Türk Lirası dolar karşısında  yüzde 3'e yakın değer kaybetti. kuru 21 Aralık'tan beri ilk kez 14,22 seviyelerini test etti. 

/TL ise 16,12'lerde dalgalınıyor.

RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizinde bugün önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev'de silah benzeri patlama sesleri duyuluyor.

Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti bulunuyor. Yurt dışında ise ABD'nin GSYH rakamları takip edilecek.

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