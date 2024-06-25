Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları Kurban Bayramı tatili sonrası yönünü yukarı çevirdi.

Gün içerisinde 33 seviyesini test eden Dolar/TL, daha sonra 32,94 seviyesinde dengelendi. Euro/TL ise 35,26 seviyesine kadar geriledi.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda sanayinin yeşil dönüşümü, istihdam teşvikleri ve etki analizi görüşüldü.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.



Türkiye, yılın ilk beş ayında yaklaşık 18 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu dönemde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 12,5 artışla 16 milyona yaklaştı.



ANKARA'DA EKONOMİ ZİRVESİ



Ankara'da dün 4 saat 15 dakika süren bir ekonomi zirvesi gerçekleşti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Toplantıyla ilgili bugün Bakan Şimşek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.



Toplantı sonrası Karatepe'nin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Şimşek, "Mesajlar tribün ve taraftar kaygılı" derken Özel ise "Aynı dil konuşulamadı" yorumunda bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise görüşmenin nezaket içinde geçtiğini belirterek, “Ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi. Biz o görüşmede şunu söyledik; bu krizi emekliler yaratmadı, emekçiler, çiftçiler yaratmadı. Bu krizi esnaf hiç yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetmeyen, çok bilen anlayış yarattı.” dedi.



TCMB'NİN FAİZ KARARINA ODAKLANILDI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.



Politika faizi aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Faizin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

