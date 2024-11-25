Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, yeni haftaya yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, ilk işlemlerde 34,55 civarında fiyatlandı. Euro/TL ise yüzde 0,7 artışla 36,27'den el değiştirdi. Euro/TL'deki yükselişte euronun dolar karşısındaki performansı etkili oldu.



İç gündemde bugün kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verisi yer alıyor. Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi de görüşülecek.



Euro/dolar paritesi, yüzde 0,63 artışla 1,0484'den işlem gördü. Dolar, son zamanlardaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Bu durumda Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanı olarak fon yöneticisi Scott Bessent'i seçmesi etkili oldu.



Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanı olarak fon yöneticisi Scott Bessent'i seçmesinin ardından tahvil getileri düşerken dolar son zamanlardaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.



Bessent'in gümrük tarifeleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşımdan yana olduğu ve agresif ticaret politikalarına ilişkin endişeleri hafifleteceği düşünülüyor.



Cuma günü 108 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesini göre Dolar endeksi, yeni haftaya 107 bandında başladı.

