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Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

kurları güne yükselişle başladı.

Bu hafta 33 seviyesinin altında bir seyir izleyen /TL, ilk işlemlerde yüzde 0,41 artışla 32,95 civarında alıcı buldu. /TL de yüzde 0,59 yükselişle 35,83'ten işlem gördü.

Dün 32,80'li seviyelere gerileyen Dolar/TL'nin yükselişin küresel gelişmeler etkili oldu.

Bugün iç gündemde saat 10.00'da temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri yer alıyor. TCMB ayrıca haftalık para ve banka, menkul kıymet hareketleri ve döviz rezervi istatistiklerini 14.30'da açıklayacak.

KÜRESEL SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda ABD teknoloji şirketleri öncülüğündeki satış baskısı ise riskten kaçış sebebiyle TL cinsi yatırım araçlarında negatif etki yaratabilecek unsurların başında.

ABD'nin Nasdaq endeksi dün yüzde 4 ile 2022'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Alphabet ve Tesla'nın açıkladığı çeyrek dönem bilançoları ardından yatırımcılar "muhteşem yedili" olarak tabir ettikleri hisse senetlerinin sahip olduğu yüksek değerlemeleri sorgulamaya başladı.

Hisse piyasalarında satışlar görülürken yatırımcıların faiz indirimi beklentileri de kuvvetlendi.

TCMB'NİN ADIMLARI İZLENİYOR

Merkez Bankası, bu hafta politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği yönündeki yönlendirmesini korudu.

TCMB, lokal bankalarla gerçekleştirdiği döviz ve altın swap ihalelerinde yönü alımdan satıma çevireceğini açıkladı. Suudi Arabistan'dan daha önce sağlanan 5 milyar dolar tutarındaki depo geri ödemesi de gerçekleştirildi.

Piyasalarda spotta döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediyor.

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