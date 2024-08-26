Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni haftaya yatay başladı.



Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 34 seviyesinin üzerinde başladı. Euro/TL ise 38,05 civarında el değiştirdi.



Yurt içi veri gündeminde bugün saat 10.00'da ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak.



Haftanın geri kalanında salı günü tüketici enflasyon beklentilerinin de yer aldığı ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri yayımlanacak.



Çarşamba günü Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai dış ticaret, perşembe günü ise ağustos ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak.



PPK toplantı özetlerinde para politikasının yönüne dair yeni bir mesaj olup olmayacağı takip edilecek.



TCMB, son faiz toplantısında yurt içi talebin gerileyerek enflasyonist etkisinin azaldığını ancak hizmet enflasyonundaki katılığın enflasyon risklerini canlı tuttuğunu belirtmiş, gerekirse para politikasının sıkılaştırılabileceğini ifade etmişti.



Ayrıca enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının TCMB tahminleri ile uyumunun da izlendiğinin sinyali verilmişti.



Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,5 değer yitirdi.