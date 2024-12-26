Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası belirgin bir değişim göstermedi.



Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, faiz kararı sonrası yüzde 0,13 artışla 35,26 civarında işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 36,74 seviyesinde işlem gördü.



Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. TCMB, aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu.



Asgari ücrete yüzde 30'luk zammın ardından piyasalarda, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlenmişti. 250 baz puanlık indirim beklentilerinin de masada olduğu belirtiliyordu.



Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridoru 150 baz puana indirdi.



Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.



Ayrıca, sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek. Gelecek yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.