Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları Kurban Bayramı tatili sonrası yükselişe geçti.

Gün içerisinde 33 seviyesini test eden Dolar/TL, yüzde 0,25 düşüşle 32,86 civarına geriledi. Euro/TL ise yüzde 0,45 gerilereyek 35,18 seviyesine çekildi.

Piyasalar yarın Merkez Bankası faiz kararı, cuma günü ise dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gri liste kararını izleyecek.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) dünkü toplantısında sanayide yeşil dönüşüm, dijital TL ve toplumsal yatırım notu konuları ele alındı. Toplantıda istihdam teşviklerin gözden geçirilmesi ve yatırım taahhütlü avans kredilerinin hızlandırılmasına da karar verildi.



GÖZLER FAİZ KARARINDA



Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Gecelik faizlerin dün de dahil olmak üzere dönem dönem politika faizinin altında kalması da piyasada yakından takip ediliyor.



Pazartesi günü politika faizinin altında kalan gecelik faiz dün yeniden yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktı.



Merkez Bankası'nın gecelik faizlerdeki dalgalanmayı önlemek için yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.