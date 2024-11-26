Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarındaki yatay seyir bugün de devam etti.



Dolar/TL, güne yüzde 0,2 artışla 34,64'ten işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 0,42 değer kazanarak 36,46'dan alıcı buluyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye politikasının 2025'te bu seneye göre daha sıkı olacağını söyledi.

Enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurgulayan Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Şimşek, kurdaki oynaklıkta çok ciddi azalma olduğunu belirtti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME



Hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesinde gerçekleşti. Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8 oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki borçlanma aracı piyasasının kısa vadede ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağının yıl sonundan önce kaldırılabileceğini ifade etti.



Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı kasım ayı başından yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALAR



Dolar/TL, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından doların belirgin değer kazanmasına rağmen yatay düzlemde hareket etti.



Küresel piyasalarda dolar, Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan tüm ithalata gümrük vergisi getireceğini ve Çin'e yönelik gümrük vergilerini de artıracağını açıklamasının ardından keskin yükseldi.



Trump, göreve geldiği ilk günde Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını, Çin'e yönelik gümrük vergilerini de yüzde 10 artıracağını söyledi. Dolar endeksi, gün içerisinde 107 seviyesinin üzerine çıktı.

