Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,2660 seviyesinden işlem görüyor.



Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 35,1594'ten tamamladı.



Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 35,2660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7150'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,1630'dan satılıyor.



Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 108,2 seviyesinde bulunuyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlamalarında karışık seyir izleniyor.



Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl merkez bankalarının izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.



TCMB, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.



Bunlara ek olarak Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.



Açıklanan takvime göre gelecek yılın ilk para politikası kararı ise 23 Ocak 2025'te verilecek.