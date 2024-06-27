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Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)
Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası faizi değiştirmedi

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'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararının ardından dolar/TL, 32,85'de seyrediyor.

TL ise 35,32'den el değiştiriyor.

endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

TCMB'nin toplam rezervleri 147 milyar 622 milyon dolarla rekor tazeledi.

ABD BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD ekonomisi, ilk çeyrekte enflasyondaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 büyüdü.

ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyümüştü.

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Türkiye, gri listeden çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye, gri listeden çıkmaya hazırlanıyor

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