Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararının ardından dolar/TL, 32,85'de seyrediyor.

Euro TL ise 35,32'den el değiştiriyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI



Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

TCMB'nin toplam rezervleri 147 milyar 622 milyon dolarla rekor tazeledi.



ABD BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI



ABD ekonomisi, ilk çeyrekte enflasyondaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 büyüdü.

ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyümüştü.