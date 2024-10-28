Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı.



Dolar/TL haftanın ilk işlemlerinde 34,29 civarında seyretti. Euro/TL ise yüzde 0,16 düşüşle 37 seviyesinden el değiştirdi.



Kısa haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısı izlenecek.



Bugün iç piyasada yarım gün işlem gerçekleşecek. Yarın ise resmi tatil. Piyasa çarşamba günü itibarıyla yeniden açılacak.



Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda ön plana çıktı. Petrol fiyatları İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme saldırılarında petrol ve nükleer tesislerin zarar görmemesinin ardından sert geriledi.



İsrail'in İran'a haftasonunda düzenlediği misilleme saldırılarında Tahran yakınındaki füze fabrikaları ve başka tesislere odaklandı ve nükleer tesisler zarar görmedi.



İsrail-İran geriliminin ardından petrol fiyatları yüzde 4,2 düşüşle 72 dolara geriledi.



Küresel piyasalarda ayrıca ABD faiz indirimi hızı ve seçimlerine yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürüyor.



Piyasalar, Fed'in kasımdaki para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 95 olarak fiyatlıyor. Bir ay önce yüzde 50 olasılıkla 50 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyordu.