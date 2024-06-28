Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları haftanın son işlem gününde dalgalandı.



Gün içerisinde 33 bandını test eden Dolar/TL, daha sonra yüzde 0,16 düşüşle 32,79'a geriledi. Euro/TL ise yüzde 0,29 düşüşle 35,13 seviyesinde alıcı buldu.



Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karara ilişkin X hesabından "Başardık" mesajını paylaştı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karar ile yatırımcı güveninin güçleneceğini ve uluslararası kaynak girişininin hızlanacağını belirtti.



Dünya Bankası, Türkiye'yi kuraklığa karşı desteklemek amacıyla 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı.



Elektrik fiyatlarına zam geldi. Mesken aboneler için zam oranı yüzde 38 oldu. Yeni tarife 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.



Merkez Bankası'nın iki yeni kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. TCMB, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.



Diğer karar ise ticari kredilere yönelik oldu. Karar ile bankalar, ticari kredilerin erken kapatılmasında ödeme ücreti tahsil edebilecek.



Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini tahminler doğrultusunda üçüncü defa yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceğini yönündeki açıklamasını korudu.