Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Haberler 28.03.2022 - 07:23
Dolar kurunda geçen hafta süren sakin seyir devam ediyor.
Dolar güne 14, 84 lira seviyesinde başladı. Euro ise 16, 26 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasaların takip ettiği Rusya - Ukrayna müzakerleri İstanbul'a taşınıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.