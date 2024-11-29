Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş görülüyor.



Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 artışla 34,69 civarında işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,13 yükselişle 36,69'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 105,9 seviyesinde bulunuyor.



Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdü. Ekonomi, bu yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 0,2 daraldı. Sıkı para politikasının etkisiyle büyüme, beklentilerin altında gerçekleşti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin öngörüler doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini açıkladı.



Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.



Türk-İş, kasım ayında açlık sınırının 20 bin 562 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı 67 bin liraya yaklaştı.



KÜRESEL PİYASALAR



ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi atacağı korumacı adımların küresel ticarete nasıl bir etki yapacağına ilişkin belirsizlik sürdü.

Çin tarafının gerilimi tırmandırmak yerine müzakere yolunu tercih edebileceği tahmin edildi.



Bununla birlikte Çin'de hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için gelecek ay ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı da yakından takip edildi.