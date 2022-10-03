Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ekim 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar,geçtiğimiz hafta 18,56 ile tarihi zirveyi yenilemişti.

Dolar/TL haftaya 18,54 ile başladı.



Euro/TL 18,20 civarında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.



Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.



TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. TL'de günlük olarak sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.



Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1,7 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Benzer para birimlerinde yüzde 8'e ulaşan kayıplar görüldü.



TL, yılbaşından beri yüzde 28,9, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer

kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.



DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ



Dolar endeksi geçen haftanın son günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 112 kapanmasının ardından bugün yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 0,9805'den işlem görüyor.



Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 111'in destek, 112,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.