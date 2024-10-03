Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından 34,22 seviyelerde işlem görüyor.

Euro/TL ise 37,88 seviyesinde el değiştiriyor.

ENFLASYON ORANI EYLÜLDE NE KADAR OLDU?



Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,20 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 48,30'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.



İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Piyasalarda ABD'de kısa süre önce başlayan faiz indirim döngüsüne TCMB'nin ne zaman katılacağı ana gündem maddesi olarak izleniyor.



Bu kapsamda bugün önce TÜFE ardından ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 1430'da başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumu izlenecek.



Ekonomistlere göre TCMB'nin son mesajları faiz indiriminin son çeyrek verilerine göre gündeme gelebileceğine işaret etti.



Son çeyreğe ait ilk veri kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayımlanacak. Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.



Merkez Bankası, eylül ayındaki Para Politikası Kurulu metninde değişikliğe gitmişti. Daha önce kullanılan "sıkılaştırma" ifadesi metinden çıkarılmıştı. Ekonomistlere göre karar metninin satır araları faiz indirimi hazırlığına işaret etmişti.



REZERVLERDE REKOR BEKLENİYOR



Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor.



Bankacılar, Merkez Bankası'nın net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.