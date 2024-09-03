Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları ağustos ayı enflasyon verisi öncesi yatay seyretti.



Dolar/TL, eylül ayının ilk günlerinde 34 seviyesinin altına indi. Dolar/TL yeni güne 33,94 civarında başladı. Euro/TL ise 37,53'ten alıcı buldu.



Analistler, kurdaki düşüşte büyümedeki yavaşlama ile Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyen son zorunlu karşılık adımlarının etkili olduğunu belirtti.



Piyasalar bugün enflasyon verilerine odaklandı.



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor. Baz etkisinin katkısıyla yıllık olarak düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52.2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık artışın beklentilerin altında kalabileceğine işaret ediyor.



İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar, ağustos ayında yüzde 1,73 artış kaydetti. Yıllık bazda ise fiyatlar yüzde 61,57 olarak kaydedildi.



Enflasyon verileri TCMB'nin faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını anlamak için yakından izleniyor.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalara yatırımcılar ABD'de faizlerin ne ölçüde indirileceği konusunda fikir verecek verileri bekliyorlar.



ABD'de tahminlerden güçlü artan tüketim harcamaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi olasılığını düşürdü.



Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ISM imalat endeksi verisi ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in faiz kararı için kritik önem taşıyor.