Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, enflasyon ve ihracat rakamlarının açıklancağı yeni güne yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, yüzde 0,1 artışla 32,41 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 34,82 seviyesinde alıcı buluyor.



Türkiye'nin nisan enflasyonu bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı öncü dış ticaret verilerini açıklayacak.

Para Politikası Kurulu toplantı özeti, TCMB ve BDDK haftalık verileri de takip edilecek. ABD'de ise bugün tarım dışı istihdam verileri izlenecek.



Enflasyonun gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın katkısıyla yüzde 3'ten fazla yükselmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 70'i aşabileceği ifade ediliyor.



Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında olan "B" notu ile derecelendiren S&P Global Ratings kararı ise hafta bitiminde piyasa kapanışının ardından bekleniyor.

Son haftalarda döviz piyasasında dengenin Türk Lirası lehine değiştiği görüşünü ifade eden analistler, yabancı ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.



Analistler, TL cinsi mevduat ve bazı fon getirileri üzerinden alınan ve geçmiş istisnalarının kısmen kaldırılmasıyla yaşanan stopaj artışının etkilerinin izleneceğini belirtti.