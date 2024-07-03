Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başladı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar kuru 32,57'den işlem görüyor.



Euro/TL 35,04, sterlin/TL ise önceki kapanışının hemen altında 41,3370'den satılıyor.



Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,7 seviyesinde bulunuyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.



Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.



Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71 de kalmaya devam ederken, bankanın kasımda ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 97'ye çıktı. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 77 ile fiyatlanıyor.



Yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107'nın direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.