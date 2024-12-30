Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2770 seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 35,1930'dan tamamladı.



Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2770'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 44,4060'tan satılıyor.



Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 108 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girildi.



Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırdı.



Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin gelecek yıl Trump'ın izleyeceği politikalarla birlikte nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam etti.



Enflasyonla mücadelenin öngörülenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli olacağı yönündeki sözle yönlendirmeler risk algısının yükselmesine neden oldu.



Bankanın 100 baz puanlık faiz indirimine karşın tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi de belirsizlikleri artıran bir başka etken olarak dikkat çekti.



Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.