Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.
Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 43,8025'ten ve sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 51,5585'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.
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