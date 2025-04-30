Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.



Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,5010 seviyesinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 43,8025'ten ve sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 51,5585'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

