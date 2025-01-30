Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında kademeli yükseliş seyri sürüyor.



Dolar/TL, 35,78 ile zirveye yakın seyrediyor. Euro/TL, 37,35 civarında işlem gördü.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve yeni bir indirim için acele edilmeyeceği mesajının ardından dolar hafif dalgalı bir seyir izledi.



Dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.



Yurt içi piyasalarda bugün ekonomik güven endeksi verisi izlenecek, açıklanmaya başlayan şirket ve banka bilançoları takip edilecek. Ayrıca aralık ayı bankacılık sektör verileri ve Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayınlanacak.



TCMB, geçen hafta politika faizinde 250 baz puan indirime gitmişti.