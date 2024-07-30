Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni haftada yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 33,08 ile zirve yakın seyrediyor. Euro/TL ise 35,78 civarında işlem görüyor.



Dünya Bankası, Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Yeni kaynak, deprem bölgesinde küçük sanayi siteleri kurulması için kullanılacak. 1600 mikro işletme için 7 küçük sanayi sitesinin kurulacak.



Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2022'ye göre yüzde 42,2 artarak 988 milyar liraya çıktı. Bu dönemde şirketlerin ihracatı yüzde 6,5 düşüşle 15 milyar dolar oldu.



ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, TCMB'nin faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağı öngörüsünde bulundu.

Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 1,35 artış kaydetti.

Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,5 oranında düşüşle 94,4 değerini aldı. Böylece endeks, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.



FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasalar Fed'den yarın için faiz indirimine ihtimal vermiyor. İlk faiz indirimi eylül ayında 25 baz puan ile fiyatlanıyor. Fed yetkililerinden ise gevşeme yanlısı açıklamalar bekleniyor.

