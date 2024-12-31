Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yılın son işlem gününde sınırlı bir değer kaybına hazırlanıyor.



Dolar/TL, bugün 35,33 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 36,80'den el değiştiriyor.



ABD seçimleri ile son iki ayda dolarda görülen değer kazancına rağmen Türk Lirası, yılı yüzde 16,5 ile oldukça sınırlı bir değer kaybı ile tamamlamaya yakın.



Yıl başından itibaren TL'nin nominal kaybı yüzde 16,47 ile sınırlı kaldı. TL, reel olarak bu yıl belirgin değer kazandı. 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 civarında gelmesi bekleniyor.



İç gündemde bugün kasım ayı dış ticaret istatistikleri, Hazine üçüncü çeyrek borçlanma istatistikleri ve ocak-mart iç borçlanma stratejisi yer alıyor.