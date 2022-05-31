Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Haberler 31.05.2022 - 07:42
Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 16,3896 liradan, EUro 17,6250 liradan işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda saat 07.45 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0747 düzeyinde seyrediyor.
İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.
Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.
Öte yandan bugün yurtdışında Euro Bölgesi enflasyonu açıklanacak.