Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.



Dolar/TL, güne yüzde 0,23 yükselişle 35,86 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 37,29'dan el değiştirdi.



Piyasalarda bugün dış ticaret rakamları, turizm gelirleri ve Hazine borçlanma programı izlenecek.



Ayrıca piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.



Diğer taraftan gelecek hafta tüm dikkatler yılın ilk enflasyon verisinde olacak. Pazartesi günü açıklanacak enflasyonun aylık yüzde 4,35, yıllık yüzde 41,25 artması bekleniyor.



Küresel piyasalarda ise Trump'ın Kanada ve Meksika'ya 1 Şubat'ta yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planı ve etkileri takip ediliyor.

