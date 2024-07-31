Dolar kuru bugün ne kadar? (31Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi.



Dolar/TL, bugün 33,15 ile yeni zirvesini gördü. Euro/TL ise 36 civarına kadar yükseldi.



Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İran'n başkenti Tahran'da yapılan bir saldırıda öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.



Türkiye, Haniye suikastine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" denildi. Açıklamada, suikastin Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığı uyarısında bulunuldu.



Türkiye'nin ihracatı, Kurban Bayramı tatiline de denk gelen haziran ayında yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolara geriledi. İthalat, yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolara indi. Dış ticaret açığı haziran ayında yüzde 10,8 artış kaydetti.



Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon dolar oldu. Böylece turizm gelirlerinde ikinci çeyrek rekoru kırıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlattı.



Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Türk Lirası varlıklara ilişkin tavrını değiştirdi. Daha önce yatırımcıları uyaran Amundi, Türk tahvillerini en beğendiği varlıklar arasına aldı.

JPMorgan, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ekim veya kasım ayında başlayacağı öngörüsünü paylaştı.



Öte yandan bugün merkez bankaları, yatırımcı iştahı üzerinde belirleyici olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ancak faiz indirimlerinin yolda olduğuna işaret etmesi bekleniyor.



Piyasalar, Fed'in eylülde faizleri 25 baz puan indirmesini tam fiyatlarken, bu yıl yaklaşık 68 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.