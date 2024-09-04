Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, küresel piyasalardaki satış baskısından etkilendi.



Dolar/TL, güne yüzde 0,23 yükselişle 34,08 civarında başladı. Euro/TL de yüzde 0,4 artışla 37,72 seviyesinde el değiştirdi.



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, enflasyonda düşüş seyrinin devam etmesiyle birlikte beklentilerde de iyileşmeler olacağını belirtti. Karahan, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" dedi.



Ağustos ayının enflasyon rakamları dün belli oldu. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.



Yabancı bankalar, büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Citi, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceğini vurgulayarak, erken gevşeme riskine dikkat çekti. Morgan Stanley ise faizde bu yıl değişiklik beklemediğini açıkladı.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşti.



Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.​​​​​​​ S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.



İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren PMI verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 9 baz puan azalışla yüzde 4,83'ün altına indi.



Artan resesyon endişeleriyle birlikte teknoloji hisseleri sert satışlar yaşandı. Yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görüldü. Dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 9,5, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,2, Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,9 ve Micron'un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.