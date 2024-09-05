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Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı. Piyasalarda bugün açıklanacak Orta Vadeli Program güncellemeleri izlenecek.

/TL güne 34 seviyesinde başladı. /TL de 37,80 civarında işlem gördü.

Türk Lirası, dolar karşısında geçen ay yaklaşık yüzde 3 değer kaybettikten sonra eylül ayına kayıpların bir kısmını telafi ederek başladı.

Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak.

Yılmaz'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanısıra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yer alan diğer bakanlar da eşlik edecek.

Ekonomi yönetimi OVP'de fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele odaklı ana yaklaşımın korunacağını, yapısal reformlarla öngörülebilirliğin güçlendirmesinin hedeflediğini belirtti.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, dezenflasyon için bundan sonra maliye politikalarının önemine dikkat çekmişti.

Bugün gündemde ayrıca TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri istatistikleri de yer alıyor. Hafta bitiminde ise Fitch'in bu yıl için planlanmış ikinci değerlendirmesi takip edilecek.

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