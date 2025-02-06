Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, küresel ticaret savaşı endişesinin azalmasıyla yönünü aşağı çevirdi.



Dolar/TL, güne 35,94 civarında başladı. Euro/TL ise 37,42'den işlem gördü.



Hazine 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2,5 milyar dolar borçlanırken, nihai getiri yüzde 7,2 oldu.



İç gündemde ise bugün 2024 yılı nüfus verileri ile TCMB, haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistikleri yayımlayacak.



ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR



Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısını 7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirecek. TCMB'nin bu yıl sonu için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 21 seviyesinde açıklanmıştı.



Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocak ayında sağlık kalemi öncülüğünde aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 yükseliş gösterdi.



Verinin beklentinin üzerinde artış göstermesindeki ana etken, aylık bazda yüzde 23,57 ile rekor artış kaydeden sağlık harcamaları oldu.