Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 14,72 seviyelerinde işlem görüyor.



Euro/TL ise 16,09 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 99,8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0915'den alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.