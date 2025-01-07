Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3536 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL yüzde 0,55 artışla 36,9017'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,4491'den satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını koruyor.



Bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.



ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapmayacağına ilişkin soru işaretleri yatırımcı kararları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.



Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte temkinli hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarının doğuracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.