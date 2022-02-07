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Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 16:26

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

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/TL yaklaşık bir aydır 13,28-13,63 bandında yatay seyrediyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,56 seviyelerinde işlem görüyor.

/TL de 15,50'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise üst üste altı işlem günü süren yükseliş serisinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,1430'dan alıcı buluyor.

Piyasalarda veri gündemi, corona virüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.

Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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