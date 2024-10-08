Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor.



Dolar/TL, bugün hafif yükselişle 34,27 seviyelerinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,65 civarında el değiştirdi.



Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz bir kez daha politika faizinin altına indi. Gecelik faiz, dün yüzde 49,82'ye kadar indi.



Piyasalarda gözler Ortadoğu'daki gelişmelere çevrildi. Hizbullah, dün İsrail'in en büyük üçüncü kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail'in Lübnan'daki harekatının kapsamını genişletmeye hazır olduğuna dair işaretler belirtildi.



Ortadoğu'da büyüyen çatışmalara ilişkin korkular, piyasalardaki yükseliş eğilimini zayıflattı.



Kapsamlı bir çatışmanın petrol arzında aksaklığa yol açacağı endişeleri nedeniyle Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün bir ayı aşkın sürede ilk kez 80 doları aştı.



TBMM'nin bugün gündemi İsrail olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail tehdidine karşı bilgi verecek.

