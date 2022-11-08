Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Kasım 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18,60 civarından geriledi.



Bankalararası piyasada dolar 18,50'nin altına inerken, kur 18,47'nin üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL 18,55 civarında hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.



Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. Merkez Bankası (TCMB) ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının aynı kaynaktan karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında belirleyici konumda.



Analistler bugünkü ara seçimlerin piyasaları etkileyebileceğini düşünüyor.



ABD Temsilciler Meclisi'ni kimin kontrol edeceğinin belli olacağı ara seçimlerde, bir partiye bağlı olmayan tarafsız kişilerin tahminlerine göre kontrolü Cumhuriyetçilerin alması bekleniyor.

