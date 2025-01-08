Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,38 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yatay seyirle 36,54'ten el değiştiriyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,7 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.



Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etti. Trump'ın, başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.



Trump'ın açıklamalarının ve uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri öne çıktı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörüldü. Mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını kaydetti.



Makroekonomik veri tarafında ise ADP özel sektör istihdamına ilişkin sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği bildirildi.