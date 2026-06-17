Dolar kuru Fed'e odaklandı

Dolar endeksi, haftanın başlarında yaşanan yüksek volatilite sonrasında 99,5 civarında seyretti. Yatırımcılar, yetkililerin faiz oranlarını değiştirmemesi beklenen Fed 'in son politika kararını bekliyordu.

Toplantı, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantı olacak, ancak Warsh'ın, bireysel politika yapıcıların faiz beklentilerini özetleyen FOMC'nin üç aylık projeksiyonlarına bir "nokta" sunması beklenmiyor.

Piyasa katılımcıları ayrıca, ekonomik görünüm hakkında daha fazla ipucu için yaklaşan ABD perakende satışları ve beklenen konut satışları verilerine odaklanacak.

Bu haftanın başlarında, Avustralya Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 4,35'te sabit tutarken, Japonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkardı.

Bu arada, yatırımcılar, Cuma günü imzalanması beklenen ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve Orta Doğu'dan petrol akışının yeniden sağlanmasını öngören ABD-İran barış anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,2914 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,2880 lira, en yüksek de 46,3295 liradan işlem gördü. Şu sıralar 46,3163 liradan alıcı buluyor.