Dolar kuru istikrarlı yükselişini sürdürüyor

ABD ordusunun İran'a karşı yeni saldırılar başlatmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı geçici barış anlaşması müzakerelerini geciktirmekle suçlamasının ardından, dolar endeksi 100 civarında işlem gördü ve iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Bu durum, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalması, Basra Körfezi'nden enerji akışını aksatmaya devam ederek enflasyon baskıları ve merkez bankası faiz artırımları konusundaki endişeleri körükledi.

Bu arada, ABD tüketici enflasyonu Mayıs ayında, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle üç yıldan fazla bir süredir en hızlı artışını gösterdi, ancak bu rakam piyasa beklentileriyle örtüştü.

Yatırımcılar, bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini hafifçe düşürdüler, ancak Aralık ayında çeyrek puanlık bir artış tamamen fiyatlanmış durumda. Yatırımcılar şimdi Fed politikasının görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için en son üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik başvuruları rakamlarını bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,1289 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,1239 lira, en yüksek de 46,1660 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,1501 liradan alıcı buluyor.