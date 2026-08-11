Dolar kurunda kritik saatler. Enflasyon verisi öncesi piyasalar alarmda

Dolar endeksi 99,7 civarında istikrar kazanarak önceki seanstaki kazanımlarını korudu. Yatırımcılar, zayıf Temmuz ayı istihdam raporunun ardından ABD enflasyon verileri öncesinde Fed 'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etti.

Yakından takip edilen tüketici fiyat endeksi raporu Çarşamba günü, üretici enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yüzde 51 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir gün önce yüzde 44 idi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine geri indirmek için birkaç faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Bu arada, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için olası bir anlaşma konusundaki belirsizlik devam ederek piyasaları enflasyon ve faiz oranları görünümü konusunda tedirgin etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,7052 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,6671 lira, en yüksek de 47,7467 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,7370 liradan alıcı buluyor.